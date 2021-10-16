У сукні з розкішною вишивкою: королева Летиція та її чоловік вручили нагороду в Барселоні

У сукні з розкішною вишивкою: королева Летиція та її чоловік вручили нагороду в Барселоні

Король Іспанії Філіп і його дружина королева Летиція відвідали захід в Барселоні — літературну премію "Планета".

Це престижна премія, яка вручається від 1952 року за найкращий неопублікований роман іспанською мовою.

За своєю грошової складовою у 601 тисячу євро "Планета" займає друге місце в світі після Нобелівської премії з літератури. Щороку нагорода вручається 15 жовтня, у день святої Терези.

Королева Летиція і король Філіп / Getty Images

Подружжя вручили нагороду переможцям — трьом письменникам Антоніо Мерсеру, Хорхе Діасу і Агустіну Мартінесу, які пишуть романи під псевдонімом Кармен Мол. На заході королева Летиція з'явилася в розкішній сукні міді від іспанського модельєра Феліпе Варела. Вбрання було темного кольору і багато розшите бісером та лелітками.

Королева Летиція і король Філіп / Getty Images

Свій образ королева доповнила туфлями-човниками, клатчем і сережками, а ось на обличчі в неї був вечірній макіяж виконаний в техніці cut-crease.

Королева Летиція і король Філіп / Getty Images

Читайте також:

Летиція в білій сукні, а Філіп — в костюмі: іспанські монархи на прийманні

У пуловері, але без колгот: королева Летиція в осінньому аутфіті прилетіла до Швейцарії

У білому жакеті та шкіряних штанах: королева Летиція приїхала на зустріч

Образи королеви Летиції — дружини короля Іспанії Філіпа VI (16 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання