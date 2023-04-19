У сукні з розкльошеними рукавами: прессекретарка Байдена продемонструвала цікавий образ

Прессекретарка Білого дому – Карін Жан-П'єр – виступила на традиційному брифінгу у Вашингтоні.

Жінка одягла темно-синю сукню незвичайного фасону, адже рукави у неї були розкльошеними, що надавало цьому строгому діловому луку трохи романтичних ноток.

Також вбрання було прикрашене невеликою білою облямівкою на комірі і рукавах. Образ Карін доповнила сережками із перлинами, макіяжем та яскравим манікюром. Волосся вона просто уклала в улюблену зачіску.

Карін Жан-П'єр / Фото: Getty Images

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