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У сукні з розкльошеними рукавами: прессекретарка Байдена продемонструвала цікавий образ

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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404
Час на прочитання
1 хв
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У сукні з розкльошеними рукавами: прессекретарка Байдена продемонструвала цікавий образ

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П'єр любить яскраві кольори, але цього разу віддала перевагу стриманому відтінку вбрання.

Прессекретарка Білого дому – Карін Жан-П'єр – виступила на традиційному брифінгу у Вашингтоні.

Жінка одягла темно-синю сукню незвичайного фасону, адже рукави у неї були розкльошеними, що надавало цьому строгому діловому луку трохи романтичних ноток.

Також вбрання було прикрашене невеликою білою облямівкою на комірі і рукавах. Образ Карін доповнила сережками із перлинами, макіяжем та яскравим манікюром. Волосся вона просто уклала в улюблену зачіску.

Карін Жан-П'єр / © Getty Images
Карін Жан-П'єр / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
404
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