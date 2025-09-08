У сукні з розрізом і плащі: королева Мері відвідала святкування Дня прапора

Королева Мері / © Getty Images

Реклама

Королева Мері одягла смарагдову сукню довжини міді з високим розрізом, у поєднанні з довгим бежевим плащем вільного крою і замшевими чорними туфлями на стійких підборах. В руках у Мері була хустка, на голові чорна пов’язка, волосся розпущене, у вухах сережки-цвяшки з діамантами, а на обличчі виразний макіяж.

Королева Мері / © Getty Images

«День прапора присвячений усім, хто служить чи служив у Збройних силах, службах з надзвичайних ситуацій, поліції, Міністерстві закордонних справ та Службі охорони здоров’я Данії. День прапора також є вшануванням родичів цих людей, — йдеться у підписі під відео, яким поділились у палаці.

Минулого тижня королева Мері відвідала кілька зустрічей, зокрема й ділову, яка відбулася в офісі її фонду Mary Fonden. На ній королева з’явилася у простому луку і практично без макіяжу.