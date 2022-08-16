У сукні з розрізом та лоферах: леді Амелія Віндзор на прем'єрі серіалу в Лондоні

26-річна леді Амелія мала ефектний вигляд у чорній сукні міді з одним високим розрізом на тонких бретельках та декольте у формі серця від Reformation. Лук свій аристократка доповнила грубими шкіряними лоферами від Miu Miu та короткими чорними шкарпетками, а також маленькою чорною сумкою на плечі.

З аксесуарів дівчина одягла кілька золотих ланцюжків та дуже багато різних браслетів та каблучок. Її волосся було розпущене, а на обличчі був легкий денний макіяж. Дівчина позувала фотографам на червоній доріжці.

До речі, Амелія є однією з членів британської королівської родини, яка публічно висловлювалася на підтримку України.

Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Вона робила перепост у своєму Instagram Stories, опублікувавши інформацію про те, як підтримати людей в Україні зараз під час війни.

Читайте також: