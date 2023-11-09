У сукні з рюшами і пікантним вирізом: прессекретарка Байдена у ніжному образі з'явилася перед журналістами

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на черговому брифінгу у Вашингтоні продемонструвала новий образ, який вийшов досить ніжним.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Вона одягла асиметричну білу сукню міді з рюшами на подолі, короткими рукавами і пікантним вирізом у зоні декольте. Вбрання чудово облягало її струнку фігуру.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Лук прессекретарка доповнила незмінною об'ємною зачіскою з кучерями і макіяжем із золотисто-персиковими тінями і рожевою помадою. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з перлами, а руку – улюбленим срібним браслетом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр постала в аутфіті, який складався із рожевого жакета і сірої смугастої сорочки цікавого крою.

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