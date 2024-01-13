У сукні з рюшею і гарних прикрасах: королева Максима прибула до Вашингтона

Королева Нідерландів із офіційним візитом приїхала до США.
Королева Максима з робочим візитом відвідала Вашингтон. Вона зустрілася з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою у штаб-квартирі МВФ.
Там Її Величність з'явилася у гарному образі. На ній була чорно-біла сукня міді з рюшею від одного зі своїх найулюбленіших брендів Natan Couture. Вбрання вона поєднала зі шкіряними туфлями на шпильках від Gianvito Rossi, вартістю 630 євро.
Особливу увагу королева приділила аксесуарам. Максима обрала годинник від Cartier, чорні сережки LOTT.gioielli, чорну брошку з камінням від Natan Couture, золотий браслет із синім сапфіром від Marianna Lemos, який коштує 2298 євро, та інші браслети.
Її Величність зібрала волосся ззаду і зробила макіяж із акцентом на очах.
Нагадаємо, королева Максима і король Віллем-Олександр влаштувала напередодні Різдва святкову фотосесію.
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