У сукні з рюшею і гарних прикрасах: королева Максима прибула до Вашингтона

Королева Максима з робочим візитом відвідала Вашингтон. Вона зустрілася з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою у штаб-квартирі МВФ.

Там Її Величність з'явилася у гарному образі. На ній була чорно-біла сукня міді з рюшею від одного зі своїх найулюбленіших брендів Natan Couture. Вбрання вона поєднала зі шкіряними туфлями на шпильках від Gianvito Rossi, вартістю 630 євро.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Особливу увагу королева приділила аксесуарам. Максима обрала годинник від Cartier, чорні сережки LOTT.gioielli, чорну брошку з камінням від Natan Couture, золотий браслет із синім сапфіром від Marianna Lemos, який коштує 2298 євро, та інші браслети.

Її Величність зібрала волосся ззаду і зробила макіяж із акцентом на очах.

Нагадаємо, королева Максима і король Віллем-Олександр влаштувала напередодні Різдва святкову фотосесію.

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