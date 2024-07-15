У сукні з рюшем та квітковим принтом: Піппа Міддлтон супроводжувала сестру Кейт у романтичному образі

Молодша сестра принцеси Уельської Кейт супроводжувала її у неділю, 14 липня, на фінал Вімблдону, що проходив у Лондоні. Під час цього заходу Кетрін удруге за рік з'явилася на публіці.

Піппа Міддлтон / Фото: Getty Images

Піппа Міддлтон вибрала для спортивного заходу милу білу сукню в рожеві квіти від бренду Beulah London. У вбрання був рюш на грудях, який також з'єднаний з рукавами, а ось талію підкреслював яскравий пояс із візерунком, який вона зав'язала на бант.

Доповнила лук сестра принцеси бежевим клатчем у руці від бренду Emmy London, а також сонцезахисними окулярами від Chanel. Волосся Піппа зібрала з боків і зробила легкий денний макіяж. Сиділа під час чемпіонату вона разом із сестрою та племінницею – принцесою Шарлоттою.

Піппа Міддлтон / Фото: Getty Images

Однак, на відміну від Кейт, для Піппи це вже друга поява на Вімблдоні. Декількома днями раніше британка прийшла на захід із чоловіком і потрапила під приціл фотографів. Тоді вона була в блакитному комбінезоні в стилі бохо, який прикрашав квітковий принт.

Піппа Міддлтон / Фото: Getty Images

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