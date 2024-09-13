У сукні з широким поясом та з квіткою у волоссі: королева Максима з чоловіком на святковому заході

Їхні Величності король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали святкування 80-ї річниці визволення Нідерландів.

"Вісімдесят років тому Меш став першим місцем у Нідерландах, звільненим союзниками. 2024 та 2025 роках ми відзначатимемо звільнення Нідерландів 80 років тому і від того часу ми живемо вільно.

На армійському автомобілі королівське подружжя проїжджає маршрутом, яким союзники пройшли 80 років тому, від прикордонного посту № 35 у Бельгії до Меша. У Меші рік поминання починається із запалення вогню свободи. Після церемонії король Віллем-Олександр та королева Максима прогулюються селом і розмовляють з очевидцями визволення", — йдеться в повідомленні на офіційній сторінці королівського подружжя в Instagram.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

12 вересня 1944 року Меш став першим звільненим селом у Нідерландах. У наступні місяці було звільнено решту Нідерландів, що супроводжувалося запеклими боями, безліччю жертв і болісною голодною зимою. 5 травня 1945 року було звільнено всі Нідерланди.

На урочистий захід королева Максима приїхала у сукні з об'ємним поясом від Natan Couture у кольорі Blush Pink, у своїх улюблених замшевих туфлях Gianvito Rossi бронзового відтінку, у її вухах була квітка, а у вухах сережки з діамантами та кунцитом Steltman. Максима тримала в руках букет квітів, була у шкіряних рукавичках і махала публіці рукою. Її чоловік король Віллем-Олександр був не менш привітний, коли привітав людей. Він був елегантний у темно-синьому костюмі, білій сорочці та світло-блакитній краватці.

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