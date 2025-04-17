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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

У сукні з широким поясом на талії: красива Бріжит Макрон із чоловіком взяла участь у заході

Президентське подружжя нагородило ремісників та офіційних осіб, які зробили внесок у реставрацію собору Паризької Богоматері.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Еммануель і Бріжит Макрони

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон взяли участь у церемонії нагородження у Єлисейському палаці у Парижі. Там президентське подружжя сфотографувалося з ремісниками та офіційними особами, які зробили внесок у реставрацію собору Паризької Богоматері.

Перша леді постала на заході у темно-синій закритій сукні за коліна. Талію вона підкреслила широким шкіряним поясом кремового відтінку. Взута Бріжит була у сині замшеві туфлі на шпильках.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Образ вона доповнила об’ємною перукою та макіяжем із чорним олівцем і рожевими рум’янами. Із прикрас пані Макрон використала діамантові сережки і діамантове намисто. На зап’ясті у Бріжит був годинник із синім шкіряним ремінцем.

Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку і чорні туфлі.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на виставку у фонді Louis Vuitton у Парижі одягла чорну сукню довжини міді А-силуету з довгими рукавами і високим розрізом і білою вставкою.

Брижит Макрон_3 / © East News

© East News

Брижит Макрон_5
Латифа Ибн Зиатен и Брижит Макрон / © Getty Images

© Getty Images

Брижит Макрон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Брижит Макрон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Брижит Макрон / © Getty Images

© Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

© Getty Images

Брижит Макрон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Брижит Макрон_2 / © Getty Images

© Getty Images

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