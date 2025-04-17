У сукні з широким поясом на талії: красива Бріжит Макрон із чоловіком взяла участь у заході

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон взяли участь у церемонії нагородження у Єлисейському палаці у Парижі. Там президентське подружжя сфотографувалося з ремісниками та офіційними особами, які зробили внесок у реставрацію собору Паризької Богоматері.

Перша леді постала на заході у темно-синій закритій сукні за коліна. Талію вона підкреслила широким шкіряним поясом кремового відтінку. Взута Бріжит була у сині замшеві туфлі на шпильках.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Образ вона доповнила об’ємною перукою та макіяжем із чорним олівцем і рожевими рум’янами. Із прикрас пані Макрон використала діамантові сережки і діамантове намисто. На зап’ясті у Бріжит був годинник із синім шкіряним ремінцем.

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Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку і чорні туфлі.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на виставку у фонді Louis Vuitton у Парижі одягла чорну сукню довжини міді А-силуету з довгими рукавами і високим розрізом і білою вставкою.

© East News © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images