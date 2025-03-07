У сукні з тигровим принтом і ботфортах на шпильках: Бріжит Макрон в ефектному образі прийшла на фешнпоказ

Перша леді Франції у вбранні з тваринним принтом з'явилася на Тиждень моди у Парижі.

Бріжит Макрон нечаста гостя модних показів, але інколи її можна побачити на фешнівентах під Паризького тижня моди. Цього разу перша леді відвідала показ колекції осінь-зима 2025-2026 бренду Stella McCartney. Вона сиділа у першому ряду шоу.

Там Бріжит постала в ефектному луку. На ній була чорна сукня міді з тигровим принтом, яку вона доповнила такою самою краваткою-бантом. Зверху дружина президента одягла елегантне вовняне чорне пальто і взула чорні гостроносі ботфорти на шпильках. До речі, у ботфортах ми бачимо пані Макрон вперше.

Бріджит Макрон / Фото: Getty Images

Свій образ total black Бріжит розбавила червоною сумочкою. На ній була перука з прикореневим об'ємом і лаконічні золоті сережки-кільця, вона також зробила макіяж смокі-айс і білий манікюр.

Перша леді сфотографувалася з дизайнеркою бренду Стеллою Маккартні, яка з'явилася у сірому картатому жакеті, чорному топі і чорних штанях-палацо.

Бріджит Макрон і Стелла Маккартні / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Бріжит Макрон на державну вечерю у Португалії одягла сукню з якорем.

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