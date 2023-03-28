У сукні з торочкою від улюбленого бренду: елегантна королева Летиція сходила до театру

Королева вирішила повторити один із своїх найнезвичайніших образів.
Зараз королева Іспанії Летиція та її чоловік — король Філіп VI — проводять час у мальовничому місті Кадіс, куди прибули на Міжнародний конгрес іспанської мови.
У межах заходу монархи відвідали концерт у театрі Gran Teatro Falla. Для вечірнього виходу Летиція одягла чорну сукню від одного зі своїх найулюбленіших брендів – Hugo Boss.
Сукня була приталеною, прямою і довжиною міді, тому чудово підкреслювала струнку фігуру королеви, однак верхня частина вбрання була прикрашена довгою чорною торочкою і макраме. Через незвичайний дизайн вбрання нагадувало знамениті іспанські хустки з торочкою, які танцівниці іноді використовують під час танцю фламенко.
Свою елегантну сукню Її Величність доповнила чорним клатчем від Magrit, туфлями від Aquazzura та довгими сережками від іспанського ювелірного бренду Tous. Також вона уклала волосся в лаконічний низький пучок і зробила макіяж очей у коричневій гамі.
Але варто додати, що королева одна з тих публычних особистостей, хто регулярно повторює образи. Так трапилося і цього разу, оскільки її гарна чорна сукня не новинка в гардеробі — вперше Летиція одягала її 2019 року, а потім ще раз 2021-го.
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