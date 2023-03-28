У сукні з торочкою від улюбленого бренду: елегантна королева Летиція сходила до театру

Зараз королева Іспанії Летиція та її чоловік — король Філіп VI — проводять час у мальовничому місті Кадіс, куди прибули на Міжнародний конгрес іспанської мови.

У межах заходу монархи відвідали концерт у театрі Gran Teatro Falla. Для вечірнього виходу Летиція одягла чорну сукню від одного зі своїх найулюбленіших брендів – Hugo Boss.

Сукня була приталеною, прямою і довжиною міді, тому чудово підкреслювала струнку фігуру королеви, однак верхня частина вбрання була прикрашена довгою чорною торочкою і макраме. Через незвичайний дизайн вбрання нагадувало знамениті іспанські хустки з торочкою, які танцівниці іноді використовують під час танцю фламенко.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Свою елегантну сукню Її Величність доповнила чорним клатчем від Magrit, туфлями від Aquazzura та довгими сережками від іспанського ювелірного бренду Tous. Також вона уклала волосся в лаконічний низький пучок і зробила макіяж очей у коричневій гамі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Але варто додати, що королева одна з тих публычних особистостей, хто регулярно повторює образи. Так трапилося і цього разу, оскільки її гарна чорна сукня не новинка в гардеробі — вперше Летиція одягала її 2019 року, а потім ще раз 2021-го.

Королева Летиція 2019-го / Фото: Getty Images

Королева Летиція 2021-го / Фото: Getty Images

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