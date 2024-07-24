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У сукні з трояндами та балетках, як у Меган Маркл: принцеса Беатріс на важливому заході

У сукні з трояндами та балетках, як у Меган Маркл: принцеса Беатріс на важливому заході

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс відвідала новий робочий захід у Лондоні.

Як покровителька Британського фонду шкіри, принцеса Йоркська зустрілася з учнями 5-го класу, які створили плакати з безпеки від сонця, щоб наголосити на важливості захисту вашої шкіри від потенційного раку шкіри в пізнішому віці, під час відвідування початкової школи Св. Марії та Св. Іоанна на північному заході.

Принцеса Беатріс приїхала на зустріч у сукні міді з принтом троянд від ME+EM і взута в балетках Chanel з овечої шкіри у бежевому та чорному кольорі, в таких самих на публіці днями з'явилася і герцогиня Сассекська.

Принцеса Беатріс / © Getty Images
Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Принцеса Йоркська розпустила волосся, зробила легкий макіяж, одягла мініатюрні золоті сережки-кільця та кілька тонких золотих браслетів на зап'ясті. Також на її пальці виблискували заручальна каблучка та обручка.

Принцеса Беатріс / © Getty Images
Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно в липні принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці відсвяткували четверту річницю весілля та поділилися новим, неопублікованим раніше знімком зі свого вінчання. Весілля принцеси тоді відвідали королева Єлизавета II та принц Філіп, це став останній весільний захід для герцога Единбургсого.

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