У сукні з V-подібним вирізом і на підборах: Олена Зеленська на діловій зустрічі

Перша леді опублікувала в Instagram знімки зі своїх робочих зустрічей.

Олена Зеленська в межах щорічної Конференції послів України зустрілася з керівниками дипломатичних установ, яким подякувала за роботу.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Сказати, що роботи українським дипломатам цього року додалося, – нічого не сказати. Сказати, що відповідальність зросла, – це також буде надто слабко. Міжнародна підтримка України та санкції проти агресора, постачання зброї та гуманітарної допомоги, піклування про наших вимушених переселенців у різних країнах та інформаційна місія – розповідати, переконувати, протистояти пропаганді – зараз усе це – щоденна праця нашого дипкорпусу. Так само, як і вся країна, наші дипломати зараз пишуть нову історію України", – сказала перша леді.

В межах конференції вона також зустрілася із подружжями послів України. Торік вони вперше створили власне об’єднання – платформу "Подружжя українських дипломатів".

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Тепер бачимо, яка це була правильна ідея: протягом цього року російського вторгнення всі ви співпрацювали для нашої перемоги", – зазначила Олена.

Вони обговорили, як використати їхній вплив для допомоги Україні і як підтримати співвітчизників за кордоном. Особливо важлива тема – якісна освіта для дітей українських вимушених переселенців.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі перша леді постала в діловому аутфіті. На ній була чорна сукня міді по фігурі з V-подібним вирізом. Талію Зеленська підкреслила чорним шкіряним ремінцем і взула чорні туфлі-човники на підборах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотистими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, перша леді в небесно-блакитній сукні разом з українськими дітьми знялася у гарній фотосесії для музичного різдвяного проєкту "Ти не один".

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