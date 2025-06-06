У сукні з V-подібним вирізом та оксамитовою накидкою: елегантна перша леді Бразилії повечеряла у Єлисейському палаці

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

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Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва з дружиною Розангелою да Сілвою відвідали державну вечерю, як з нагоди їхнього офіційного візиту до Парижа організували президент Франції Еммануель Макрон із дружиною Бріжит Макрон.

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Перша леді Бразилії з’явилася там в елегантному образі. На ній була сукня кольору індиго з рельєфною смугастою фактурою і V-подібним вирізом, зверху якої на ній була оксамитова темно-синя накидка.

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Аутфіт Розангела доповнила клатчем-футляром мідного кольору і босоніжками кольору металік. Вона зробила елегантну зачіску, випустивши чубчик на один бік, ніжний макіяж із рожевою помадою і темно-бежевий манікюр. Вуха да Сілва прикрасила лаконічними сережками-кільцями, шию — золотим ланцюжком, а руки — браслетом і каблучкою.

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Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Президент Бразилії був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і синю краватку з принтом.

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Нагадаємо, Розангела да Сілфа на офіційний прийом у Парижі одягла яскравий діловий костюм гранатового кольору, доповнивши його туфлями в тон.