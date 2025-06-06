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У сукні з V-подібним вирізом та оксамитовою накидкою: елегантна перша леді Бразилії повечеряла у Єлисейському палаці
Розангела да Сілва підібрала для офіційної події у Парижі гарне вбрання.
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва з дружиною Розангелою да Сілвою відвідали державну вечерю, як з нагоди їхнього офіційного візиту до Парижа організували президент Франції Еммануель Макрон із дружиною Бріжит Макрон.
Перша леді Бразилії з’явилася там в елегантному образі. На ній була сукня кольору індиго з рельєфною смугастою фактурою і V-подібним вирізом, зверху якої на ній була оксамитова темно-синя накидка.
Аутфіт Розангела доповнила клатчем-футляром мідного кольору і босоніжками кольору металік. Вона зробила елегантну зачіску, випустивши чубчик на один бік, ніжний макіяж із рожевою помадою і темно-бежевий манікюр. Вуха да Сілва прикрасила лаконічними сережками-кільцями, шию — золотим ланцюжком, а руки — браслетом і каблучкою.
Президент Бразилії був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і синю краватку з принтом.
Нагадаємо, Розангела да Сілфа на офіційний прийом у Парижі одягла яскравий діловий костюм гранатового кольору, доповнивши його туфлями в тон.