ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

У сукні з V-подібним вирізом та оксамитовою накидкою: елегантна перша леді Бразилії повечеряла у Єлисейському палаці

Розангела да Сілва підібрала для офіційної події у Парижі гарне вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Президентські подружжя Франції і Бразилії

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва з дружиною Розангелою да Сілвою відвідали державну вечерю, як з нагоди їхнього офіційного візиту до Парижа організували президент Франції Еммануель Макрон із дружиною Бріжит Макрон.

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Перша леді Бразилії з’явилася там в елегантному образі. На ній була сукня кольору індиго з рельєфною смугастою фактурою і V-подібним вирізом, зверху якої на ній була оксамитова темно-синя накидка.

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Аутфіт Розангела доповнила клатчем-футляром мідного кольору і босоніжками кольору металік. Вона зробила елегантну зачіску, випустивши чубчик на один бік, ніжний макіяж із рожевою помадою і темно-бежевий манікюр. Вуха да Сілва прикрасила лаконічними сережками-кільцями, шию — золотим ланцюжком, а руки — браслетом і каблучкою.

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Президент Бразилії був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і синю краватку з принтом.

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Президентські подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Нагадаємо, Розангела да Сілфа на офіційний прийом у Парижі одягла яскравий діловий костюм гранатового кольору, доповнивши його туфлями в тон.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie