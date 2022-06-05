У сукні з великими квітами: гарна Керрі Джонсон із чоловіком Борисом відвідала концерт у Букінгемському палаці

Борис Джонсон відвідав святковий концерт на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II, який відбувся вчора на території Букінгемського палацу разом зі своєю дружиною Керрі Джонсон.
Великий концерт відбувся у третій із чотирьох днів святкування платинового ювілею монархині. Його відвідали майже всі члени британської королівської сім'ї на чолі з принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою. Її Величність Єлизавета II перебувала в цей час у Віндзорському замку та дивилася шоу по телевізору.
Серед запрошених гостей на заході був присутній і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон разом із дружиною Керрі.
Дружина прем'єра приїхала на захід у сукні від бренду The Vampire's Wife у великий квітковий принт, модель називається Villanelle. Ця сукня виготовлена з м'якої віскозної тканини, прикрашеної мальовничими квітковими мотивами. Вартість такого вбрання становить 1095 доларів.
Борис Джонсон був у темному костюмі та білій сорочці, а до піджака його було пришпилено два значки з прапорами Великої Британії та України. Британський прем'єр – великий друг нашої країни. І надає величезну допомогу Україні, а її Величність королева це схвалює.
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