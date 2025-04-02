У сукні з великими квітами: яскрава королева Матильда на банкеті з чоловіком

Королева Матильда і король Філіп з президентським подружжям В'єтнаму / © Getty Images

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У другий день своєї поїздки король Філіп та королева Матильда відвідали спеціально організований на честь їхнього приїзду банкет. Монарша пара прибула на запрошення президента республіки В’єтнам Ліонга Кіонга та його дружини.

На банкеті королева Матильда з’явилася в квітковій максісукні, доповнивши вбрання лаконічним чорним клатчем з бісером та сережками-висячками з камінням. У королеви було зібране волосся у високу зачіску, а на обличчі — вечірній макіяж.

Королева Матильда і король Філіп з президентським подружжям В’єтнаму / © Getty Images

Перша леді також одягла довгу червону сукню А-силуету, а на її шиї виблискувало перлинне кольє.

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Король Філіп, як і президент В’єтнаму Ліонг Кіонг, одягнулися в темні класичні костюми.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Днем раніше на іншому заході у В’єтнамі королева Бельгії з’явилася в яскравій жовтій сукні Maison Natan і крислатому капелюсі Fabienne Delvigne. Вбрання це, до речі, Матильда вже носила раніше.

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Король Філіп і королева Матильда відводять принцесу Елеонор в школу / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Король Філіп і королева Матильда відводять принцесу Елеонор в школу / © Getty Images