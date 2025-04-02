ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
486
Час на прочитання
1 хв

У сукні з великими квітами: яскрава королева Матильда на банкеті з чоловіком

Державний візит бельгійського королівського подружжя до В'єтнаму триває.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда і король Філіп з президентським подружжям В'єтнаму

Королева Матильда і король Філіп з президентським подружжям В'єтнаму / © Getty Images

У другий день своєї поїздки король Філіп та королева Матильда відвідали спеціально організований на честь їхнього приїзду банкет. Монарша пара прибула на запрошення президента республіки В’єтнам Ліонга Кіонга та його дружини.

На банкеті королева Матильда з’явилася в квітковій максісукні, доповнивши вбрання лаконічним чорним клатчем з бісером та сережками-висячками з камінням. У королеви було зібране волосся у високу зачіску, а на обличчі — вечірній макіяж.

Королева Матильда і король Філіп з президентським подружжям В’єтнаму / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп з президентським подружжям В’єтнаму / © Getty Images

Перша леді також одягла довгу червону сукню А-силуету, а на її шиї виблискувало перлинне кольє.

Король Філіп, як і президент В’єтнаму Ліонг Кіонг, одягнулися в темні класичні костюми.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Днем раніше на іншому заході у В’єтнамі королева Бельгії з’явилася в яскравій жовтій сукні Maison Natan і крислатому капелюсі Fabienne Delvigne. Вбрання це, до речі, Матильда вже носила раніше.

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Король Філіп і королева Матильда відводять принцесу Елеонор в школу / © Getty Images

Король Філіп і королева Матильда відводять принцесу Елеонор в школу / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Король Філіп і королева Матильда відводять принцесу Елеонор в школу / © Getty Images

Король Філіп і королева Матильда відводять принцесу Елеонор в школу / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
486
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie