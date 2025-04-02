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У сукні з великими квітами: яскрава королева Матильда на банкеті з чоловіком
Державний візит бельгійського королівського подружжя до В'єтнаму триває.
У другий день своєї поїздки король Філіп та королева Матильда відвідали спеціально організований на честь їхнього приїзду банкет. Монарша пара прибула на запрошення президента республіки В’єтнам Ліонга Кіонга та його дружини.
На банкеті королева Матильда з’явилася в квітковій максісукні, доповнивши вбрання лаконічним чорним клатчем з бісером та сережками-висячками з камінням. У королеви було зібране волосся у високу зачіску, а на обличчі — вечірній макіяж.
Перша леді також одягла довгу червону сукню А-силуету, а на її шиї виблискувало перлинне кольє.
Король Філіп, як і президент В’єтнаму Ліонг Кіонг, одягнулися в темні класичні костюми.
Днем раніше на іншому заході у В’єтнамі королева Бельгії з’явилася в яскравій жовтій сукні Maison Natan і крислатому капелюсі Fabienne Delvigne. Вбрання це, до речі, Матильда вже носила раніше.