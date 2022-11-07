У сукні з відкритим плечем: королева Летиція на урочистому заході у Барселоні

Це один із найважливіших театрів Іспанії, який був відкритий 1847 року і є одним із небагатьох театрів Європи, який побудований коштом приватних осіб.

50-річна королева приїхала на вечірній захід у синій сукні-максі з одним відкритим плечем від Carolina Herrera, цю ж сукню Летиція одягала раніше 2017 року під час державного візиту до Великої Британії.

Цей образ тоді королева доповнила квітковою тіарою, масивними сережками, кількома браслетами та клатчем. Тіара раніше належала її свекрусі, королеві Софії. Творіння ювеліра Мельєріо складається з п'яти дорогоцінних квіток, з'єднаних золотими гілочками та листям.

Королева Летиція на прийомі у Великій Британії / Фото: Getty Images

Цього вечора Летиція поєднувала вбрання із золотим клатчем від Magrit, дорогоцінним браслетом із сапфірами на зап'ястя, а також сапфіровими сережками, що належать її свекрусі, королеві Софії. На пальці Летиція мала її улюблену позолочену каблучку від Karen Hallam. Це подарунок від її дочок, тому носить її королева не знімаючи.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Також Її Величність розпустила волосся і розчесала його за проділом і зробила вечірній макіяж. Її чоловік король Філіп був у костюмі-трійці, білій сорочці та з краваткою-метеликом. Пара мала елегантний вигляд.

Нагадаємо, також нещодавно ми бачили королеву Летицію у білій сукні від Carolina Herrera на зустрічі з президентом та першою леді Парагваю.

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