У сукні з відкритими плечима і в особливому кольє: як принцеса Діана виблискувала на прийомі в Токіо

Цей кадр був зроблений саме цього дня, 13 листопада 1990 року. Принц Уельський Чарльз та принцеса Уельська Діана спілкуються з японськими та іноземними гостями під час прийому, влаштованому прем'єр-міністром Японії Тосікі Кайфу у токійському готелі.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

На Діані, якій на той час було 29 років, рожева сукня з червоною вишивкою та досить пікантним вирізом на декольте та відкритими плечима, у вухах сережки-висячки з перлами, а на шиї кольє, яке колись подарувала Діані бабуся Чарльза – Єлизавета Боуз-Лайон. Це, до речі, єдина прикраса, яка дісталася королеві Каміллі від принцеси Діани.

Прикраса принцеси Данії Олександри на принцесі Діані / Фото: Getty Images

Макіяж також дуже насичений, принцеса Уельська підкреслила чорним олівцем очі та помадою губи. Принцеса Діана мала не дуже щасливий вигляд того дня, чого не скажеш про її молодого чоловіка Чарльза, він весело розмовляв із гостями та весь час усміхався.

Чарльз і Діана не були щасливі у шлюбі і розлучилися 1996 року, за рік до смерті принцеси Уельської в автокатастрофі.

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