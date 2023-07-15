У сукні з відкритими плечима: кронпринцеса Вікторія одягла ніжне вбрання від H&M на день народження

Щорічно день народження спадкоємиці шведського престолу відзначається концертом і у колі її родині. Захід проводився у замку Солліден та у руїнах замку Борггольм на острові Еланд.

На святі Вікторія з'явилася у ніжному образі, який складався з довгої білої сукні від демократичного бренду H&M. Вбрання було виконане з мережива і мало опущені плечі.

Спідниця сукні була прикрашена прозорими вставками та невеликим плісуванням. Образ іменинниця доповнила еспадрильями від Valentino, прикрасами від Skultuna та годинником на зап'ясті.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Також вона зібрала волосся в улюблену зачіску низький пучок і зробила лаконічний макіяж.

Кронпринцеса Вікторія із сім'єю / Фото: Getty Images

На свято у замку з Вікторією прийшли її чоловік Даніель та їхні діти – принцеса Естель та принц Оскар.

Кронпринцеса Вікторія із сім'єю / Фото: Getty Images

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