У сукні з відкритими плечима та красивими локонами: королева Летиція на святковому заході

Король та королева Іспанії були присутні на святкуванні 25-річчя газети La Razon у її штабквартирі у Мадриді.

51-річна королева Летиція приїхала на святковий захід у чорній сукні з відкритими плечима від Bardot. Вперше в цій сукні Її Величність з'явилася на церемонії вручення нагород Macael Awards в Альмерії у листопаді 2022 року.

Королева підібрала до вбрання сріблясті блискучі туфлі-слінгбеки Aquazzura і клатч відтінку металік Magrit. Також на ній були невеликі сережки-кільця від PdPaola, вони виконані позолоченого срібла з білими цирконами і коштують лише 145 євро.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Її макіяж був виконаний у теплих відтінках, а на губи Летиція нанесла блиск. Також красиво було укладене її волосся хвилями. Останнім часом Летиція бере приклад з принцеси Уельської Кетрін щодо укладання.

Король Філіпп VI був у темно-синьому костюмі, білій сорочці і з синьою краваткою в цятку.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

А нещодавно ми бачили розкішний образ королеви Летиції у червоному штанному костюмі, коли вона відвідувала музей та виставку у Мадриді.

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