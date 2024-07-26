У сукні з відкритими плечима та рожевими туфлями: велика герцогиня Марія-Тереза на обіді на честь старту Олімпіади

Велика герцогиня Люксембурзька Марія-Тереза та великий герцог Люксембурзький Анрі приїхали до Парижа на Олімпійські ігри.
Подружжя відвідало урочистий обід, організований Міжнародним олімпійським комітетом у Луврі, де їх зустріли президент організації Томас Бах з дружиною Клавдією Бах.
Марія-Тереза була в максісукні Maison Rabih Kayrouz, поверх якої накинула хустку і підібрала блідо-рожеві туфлі-човники зі шкіри на невисоких підборах. Герцогиня зробила укладання та макіяж, одягла сережки-висячки, золотий браслет та кілька каблучок. Її чоловік був одягнений у темно-синій смугастий костюм, сорочку та краватку у принт.
Днем раніше герцог та герцогиня були присутні на 142-й сесії МОК напередодні Паризьких Олімпійських ігор у Парижі. Там Марія-Тереза з'явилася у блакитній сукні з квітковим принтом та V-подібним декольте, доповнивши лук плетеною сумкою та сережками-висячками.
Нагадаємо, ми також зібрали для вас фотографії форми спортсменів різних країн, які братимуть участь в Олімпійських іграх.
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