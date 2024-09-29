У сукні з відкритими плечима та тіарі: грецька принцеса Феодора вийшла заміж за адвоката з Лос-Анджелеса

Пара пов'язала себе узами шлюбу в тій самій церкві, де 60 років тому побралися батьки нареченої.
28 вересня принцеса Феодора, дочка покійного короля Костянтина та королеви Анни-Марії, вийшла заміж за американського адвоката Метью Кумара на грецькій православній церемонії одруження в Афінах.
41-річна Феодора оголосила про свої заручини з адвокатом із Лос-Анджелеса у листопаді 2018 року. Їхнє весілля відкладалося двічі — вперше 2020 року через пандемію COVID-19, а потім після смерті батька Феодори у січні 2023 року.
Пара обмінялися клятвами в кафедральному соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, у тій самій церкві, де 18 вересня 1964 року одружилися батьки Феодори. Король Костянтин та королева Анна-Марія прожили у шлюбі майже 60 років і народили п'ятьох дітей.
Брати нареченої, спадковий принц Павлос і принц Філіпос були обрані як шафери, як і другий син принца Павлоса і принцеси Марі-Шанталь принц Ахіллеас-Андреас. Тим часом, дочка Павлоса і Марі-Шанталь, принцеса Марія-Олімпія, і старша дочка принцеси Алексії, Аррієтта Моралес де Гресія, були запрошені як подружки нареченої.
Наречена йшла до вівтаря у сукні Celia Kritharioti з відкритими плечима і розшитій паєтками та бісером, а також була в тіарі та з фатою. У руках у Феодори був гарний букет білих троянд. Свій весільний образ наречена доповнила лаконічними сережками з діамантами та браслетом на зап'ясті. Наречений був у чорному фраку, білої сорочці, жилеті та блакитній краватці в принт.
Нагадаємо, покійний батько принцеси Феодори Костянтин був останнім королем Греції до скасування монархії 1973 року, хоча його нащадки, як і раніше, представляють країну як принци та принцеси.
Нещодавно ми показували вам весілля норвезької принцеси Марти Луїзи.
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