У сукні з відкритою спиною: Меган Маркл із чоловіком Гаррі сходили до ресторану

Після турніру поло принц Гаррі з дружиною Меган Маркл відвідали закриту вечерю в одному з ресторанів Маямі.

Герцог і герцогиня Сассекські прибули до ресторану Zaytinya в компанії своїх друзів — Начо Фігераса, з яким Гаррі грає в поло, та його дружини Дельфіни. Знімками із заходу у своєму блогу в Instagram поділився Начо.

Герцогиня Меган з'явилася на заході в асиметричній сукні міді з вовняного твіла з відкритою спиною за 820 доларів від Stagnistudio, зібрала волосся у низький пучок і одягла великі сережки, а також зробила виразний макіяж. Принц Гаррі був одягнений у класичний костюм та сорочку. Пару сфотографували за столиком разом із іншими гостями.

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Нагадаємо, на грі в поло герцогиня Сассекська з'явилася у сукні міді кольору слонової кістки від бренду Heidi Merrick та туфлях на шпильках. Образ мав стильний вигляд, але Меган все одно зазнала критики в соцмережах.

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