У сукні з відкритими плечима: елегантна королева Летиція відвідала прийом в Єгипті

Королева Летиція / © Getty Images

Увечері того ж дня монарша пара з’явилася на прийомі для іспанської громади, яка мешкає в Єгипті. Захід відбувся у Каїрі. На ньому королева сяяла в лаконічній чорній сукні довжини міді, яка чудово підкреслювала її фігуру, доповнивши лук туфлями-слінгбеками на невисоких підборах від Magrit і клатчем Weekend Max Mara.

Також Летиція зробила укладання та насичений макіяж, а у її вухах були золоті сережки з рожевого золота з чорними діамантами від Barbara Goenaga.

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI одягнув темний костюм, світлу сорочку, а краватка на ньому була та сама, що монарх одягнув, коли вирушав до аеропорту зі своєю дружиною.

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Нагадаємо, королева Летиція в аеропорту Мадрида з’явилася в костюмі-двійці ніжно-блакитного кольору від Boss, зшитому на замовлення, під жакетом у Летиції був чорний топ, взута вона була в чорні туфлі-слінгбеки на невисоких підборах, а в руках тримала шкіряну сумку від Carolina Herrera та сонцезахисні окуляри.

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Це перший офіційний візит монархів до країни і вони пробудуть там до п’ятниці. Метою цієї поїздки є подальше зміцнення відносин між двома країнами в період загострення напруженості на Близькому Сході.