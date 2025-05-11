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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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24
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1 хв

У сукні з відкритими плечима і в обіймах чоловіка: Меган Маркл сходила з Гаррі на незвичайне побачення

Меган Маркл сходила на побачення з чоловіком принцом Гаррі на концерт співачки Бейонсе у Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган та Гаррі

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Герцогиня Сассекська поділилася рідкісними фотографіями та відео у своєму Instagram, на яких вона спілкується із чоловіком принцом Гаррі на концерті однієї зі своїх улюблених артисток.

Сасекські відвідали концерт Бейонсе у межах туру Cowboy Carter Tour на стадіоні SoFi.

«Про вчорашній вечір… Дякую @beyonce та команді за приголомшливий концерт (і дуже веселе побачення)! Усім кохання», — підписала Меган пост.

Меган поділилася кількома фотографіями та відео. На одному з кадрів вона цілує свого чоловіка у щоку і широко усміхається.

На Меган цього вечора була сукня-міді з еластичного деніму з відкритими плечима від Carolina Herrera, на шиї у неї був золотий ланцюжок з підвіскою з діамантом від Logan Hollowell, на зап’ясті годинник Сartier і взута вона була у босоніжки Aquazzura.

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

У березні Меган ексклюзивно розповіла виданню People, що вона відчуває, ніби вони з Гаррі вступили у другий «медовий місяць» у своїх стосунках, незважаючи на те, що одружилися сім років тому, 2018 року.

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

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