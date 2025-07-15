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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У сукні з відкритими плечима і золотим кольє: принцеса Катаріна-Амалія на церемонії випуску з університету

Принцеса Оранська Катаріна-Амалія завершила навчання в Амстардамському університеті, де вивчала політику, психологію, право та економіку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Катаріна-Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія / © Instagram королівської родини Нідерландів

Майбутня королева Нідерландів взяла участь у традиційній церемонії випуску, а підтримати та привітати її приїхала вся родина — король Віллем-Олександр, королева Максима, сестри Алексія та Аріана та бабуся — принцеса Беатрікс.

У королівському акаунті в Instagram поділилися фотографіями із заходу.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Instagram королівської родини Нідерландів

Принцеса Катаріна-Амалія / © Instagram королівської родини Нідерландів

«Церемонія у Королівському Консертгебау відзначає закінчення програми бакалаврату університету. Через перелом руки принцеси один курс було відкладено. Тому принцеса Оранська отримає ступінь бакалавра пізніше.

У новому навчальному році принцеса розпочне навчання за програмою бакалаврату з нідерландського права в Амстердамському університеті та братиме участь у програмі Defensity College», — йдеться у повідомленні палацу.

Принцеса Катаріна-Амалія з’явилася на святі у сукні з відкритими плечима кольору марсала, підібравши туфлі до тону із замші, золоте кольє на шию та кілька каблучок. А її мама королева Максима одяглася у світлу сукню від Zimmermann довжини міді з тонким поясом на талії, поєднуючи її зі сріблястим взуттям та великими сережками.

Принцеса Катаріна-Амалія зі своєю сім’єю / © Instagram королівської родини Нідерландів

Принцеса Катаріна-Амалія зі своєю сім’єю / © Instagram королівської родини Нідерландів

Також ми звернули увагу на образ середньої сестри принцеси — Алексії — вона була у білій сорочці, недбало заправленій у спідницю від французького бренду Maj. Наймолодша із сестер — принцеса Аріана — одягла штанний костюм цегляного кольору від Max Mara.

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