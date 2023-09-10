Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні з вирізами на плечах та квіткових сережках: принцеса Алексія на сольному заході

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
203
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні з вирізами на плечах та квіткових сережках: принцеса Алексія на сольному заході

Принцеса Алексія / Фото: Getty Images

Середня дочка короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими – принцеса Алексія – на своєму сольному світському заході.

Її Високість була присутня на церемонії присвоєння імені судну VOX Alexia у Роттердамі, Нідерланди. VOX Alexia – це земснаряд із причіпним бункером, побудований міжнародним морським підрядником Van Oord. Тепер він носить її ім'я.

Принцеса Алексія / © Getty Images
Принцеса Алексія / Фото: Getty Images

18-річна принцеса Нідерландів пройшлася розстеленою спеціально для неї помаранчевою доріжкою в синій сукні міді з відкритими плечима і рюшами на них. Вбрання Алексія доповнила білою маленькою сумкою та босоніжками до тону на високих підборах. У вухах у принцеси були великі квіткові сережки, на пальці виблискувала каблучка, а волосся вона зібрала в низький хвіст і накрутила локонами. На обличчі дівчина мала легкий денний макіяж.

Принцеса Алексія / © Getty Images
Принцеса Алексія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, влітку принцеса Алексія відсвяткувала 18-річчя, а палац поділився новими фото на її честь.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
203
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація