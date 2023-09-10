У сукні з вирізами на плечах та квіткових сережках: принцеса Алексія на сольному заході

Її Високість була присутня на церемонії присвоєння імені судну VOX Alexia у Роттердамі, Нідерланди. VOX Alexia – це земснаряд із причіпним бункером, побудований міжнародним морським підрядником Van Oord. Тепер він носить її ім'я.

Принцеса Алексія / Фото: Getty Images

18-річна принцеса Нідерландів пройшлася розстеленою спеціально для неї помаранчевою доріжкою в синій сукні міді з відкритими плечима і рюшами на них. Вбрання Алексія доповнила білою маленькою сумкою та босоніжками до тону на високих підборах. У вухах у принцеси були великі квіткові сережки, на пальці виблискувала каблучка, а волосся вона зібрала в низький хвіст і накрутила локонами. На обличчі дівчина мала легкий денний макіяж.

Принцеса Алексія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, влітку принцеса Алексія відсвяткувала 18-річчя, а палац поділився новими фото на її честь.

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