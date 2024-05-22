У сукні з вирізами на талії: леді Амелія Віндзор на модному заході

Член британської королівської сім'ї була присутня на церемонії проголошення переможця Фонду дизайнерської моди BFC/Vogue у 180 House, що пройшла днями в Лондоні.

Леді Амелія одягла чорну сукню-максі без рукавів з вирізами з боків, яку доповнила чорними балетками із застібками, одягла золотий ланцюжок на шию та по кілька браслетів на зап'ястя, розпустила волосся та зробила легкий денний макіяж.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Амелія – це та королівська особа, яку можна зустріти на вулицях британської столиці під час прогулянок.

Днями дівчина також відвідувала квіткову виставку в Челсі, де з'явилася в сарафані в принт віши та взута у біло-сірі кросівки.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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