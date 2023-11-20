У сукні з вирізом "човник" та квітковому обідку: кронпринцеса Вікторія на Дні пам'яті в Німеччині

Майбутня королева та нинішня кронпринцеса Вікторія разом із чоловіком кронпринцем Даніелем перебуває в країні з офіційним візитом.

Учора, кронпринцеса та кронпринц разом із президентом Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєром відвідали президентський палац – берлінський палац у північній частині парку Тіргартен, у Національний день жалоби у Німеччині.

Так званий День пам'яті, що вперше відзначався 1952 року, є пам'яттю про військовослужбовців збройних сил усіх країн, а також цивільних осіб, які загинули у збройних конфліктах, а також жертв насильницького придушення.

Кронпринц Даніель, кронпринцеса Вікторія та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр / Фото: Getty Images

На Вікторії цього дня була чорна сукня By Malina з вирізом "човник", образ доповнював чорний обруч на голові з квітами від Tim Martenson. Принцеса зібрала волосся в низький пучок, зробила денний макіяж із блискучими тінями на повіках і одягла сережки-цвяшки з перлинами. Під пахвою Вікторія тримала чорний клатч, а на її зап'ясті виблискував браслет.

Днем раніше у твідовому жакеті та спідниці кронпринцеса Вікторія відвідала Гессенську державну канцелярію.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

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