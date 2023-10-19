У сукні з вирізом "човник" та в обідку: королева Максима прибула з візитом до Південної Африки

Король та королева Нідерландів вирушили з державним візитом до Південної Африки.

Короля Віллема-Олександра та королеву Максиму на офіційній церемонії привітав президент Сиріл Рамафос у Union Buildings у Йоганнесбурзі.

Королева Максима у Південній Африці / Фото: Associated Press

На 52-річній королеві була яскрава сукня з вирізом "човник" та величезним декором на одному рукаві. До аутфіту вона підібрала сині туфлі зі шкіри на високих підборах, синій замшевий клатч та рукавички. У її вухах виблискували розкішні сережки з діамантами, на пальці була каблучка з великим каменем і кілька браслетів.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Також Максима підібрала до образу обідок до тону, у макіяжі зробила акцент на очах, а губи залишила натуральними. Волосся її було зібрано в зачіску.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

А раніше ми розповідали, як бельгійська королева Матильда повторила образ Максими на прийомі в палаці. На дамах були однакові сукні тільки різних кольорів.

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