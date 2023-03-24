У сукні з вирізом і без білизни: британська аристократка сяяла на червоній доріжці

На доріжку 46-річна світська левиця вийшла в чорній сукні, яку одягла без білизни з вирізом на талії та великим розрізом, що оголює її ногу. У руці Вікторія тримала чорний із сріблястим клатч, а взута була в чорні босоніжки на високих шпильках, усипані стразами.

Вбрання аристократки було з підкладкою з леопардовим принтом, а невеликий виріз на грудях скріплювався маленькою брошкою. Вечірній аутфіт леді Вікторія доповнила сережками, великою каблучкою на пальці та золотим браслетом на зап'ясті. Зірка зробила об'ємне укладання та вечірній макіяж.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Леді Вікторія Герві зазвичай завжди виходить на доріжки в пікантних луках і любить демонструвати на публіці своє оголене місцями тіло. Наприклад, минулого разу вона відвідала прем'єрний показ трилера Sharper ("Шулер") з Джуліанною Мур у головній ролі в Лондоні та приїхала на прем'єру у прозорій сукні.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

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