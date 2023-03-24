Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні з вирізом і без білизни: британська аристократка сяяла на червоній доріжці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1081
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні з вирізом і без білизни: британська аристократка сяяла на червоній доріжці

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Британська аристократка леді Вікторія Герві відвідала прем'єрний показу фільму "Підземелля та дракони: Честь серед злодіїв" у Cineworld Leicester Square у Лондоні.

На доріжку 46-річна світська левиця вийшла в чорній сукні, яку одягла без білизни з вирізом на талії та великим розрізом, що оголює її ногу. У руці Вікторія тримала чорний із сріблястим клатч, а взута була в чорні босоніжки на високих шпильках, усипані стразами.

Вбрання аристократки було з підкладкою з леопардовим принтом, а невеликий виріз на грудях скріплювався маленькою брошкою. Вечірній аутфіт леді Вікторія доповнила сережками, великою каблучкою на пальці та золотим браслетом на зап'ясті. Зірка зробила об'ємне укладання та вечірній макіяж.

Леді Вікторія Герві / © Getty Images
Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Леді Вікторія Герві зазвичай завжди виходить на доріжки в пікантних луках і любить демонструвати на публіці своє оголене місцями тіло. Наприклад, минулого разу вона відвідала прем'єрний показ трилера Sharper ("Шулер") з Джуліанною Мур у головній ролі в Лондоні та приїхала на прем'єру у прозорій сукні.

Леді Вікторія Герві / © Getty Images
Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1081
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація