У сукні з вирізом і брошкою-пташкою: Олена Зеленська звернулась до гостей Польської національної опери

Перша леді вперше за довгий час одягла сукню. Вона обрала вбрання від українського бренду.

Олена Зеленська записала відеозвернення до гостей Польської національної опери, де відбувся концерт Ukrainian Freedom Orchestra (Українського оркестру свободи). Його перша леді опублікувала в Instagram.

Захід відбувся з нагоди третіх роковин повномасштабної війни Росії проти України.

"Ukrainian Freedom Orchestra став іще однією відповіддю на спроби Росії знищити не тільки Україну, а й нашу культуру. У той час, коли від російських бомб і ракет загинули вже десятки артистів і митців, наш обов’язок – щоб справа їхнього життя жила й звучала. Навіть більше – щоб мова культури й мистецтва звучала сильніше, ніж російські гармати. Вважаю за честь патронувати цей оркестр", – сказала перша леді.

Ukrainian Freedom Orchestra заснувала канадська диригентка українського походження Кері-Лінн Вілсон у співпраці з Метрополітен-оперою, Польською національною оперою і Міністерством культури України у лютому 2022 року. Колектив побував у трьох турах найвідомішими концертними залами Європи та США.

"Сьогодні прозвучала "Ода до радості" Бетховена. Гімн Європейського Союзу. Але з невеликою відмінністю – виконавці замінили слово "радість" на "слава". Тож слава всім, хто нині боронить життя й свободу для всіх. Слава Україні!" – підсумувала Зеленська.

У відеозверненні перша леді постала у темно-синій сукні з довгими рукавами і невеликим вирізом у зоні декольте від українського бренду GASANOVA. Талію вона підкреслила чорним тонким ремінцем.

Зеленська зробила акуратне укладання з боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками-кільцями, а до сукні прикріпила гарну брошку у вигляді пташки.

Нагадаємо, Олена Зеленська у красивій вишиванці і золотих сережках дала інтерв'ю для італійського токшоу.

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