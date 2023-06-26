У сукні з вирізом і на шпильках: Олена Зеленська у красивому образі знялася для іспанського видання

Перша леді з'явилася на сторінках газети у темному вбранні і білих туфлях.

Олена Зеленська дала інтерв'ю найпопулярнішій газеті Іспанії El Mundo. Вона знялася у стильній фотосесії для видання. В Instagram перша леді показала найкращі знімки з фотосету.

Перед об'єктивом фотокамери Олена постала у чорній сукні міді з довгими рукавами і невеликим вирізом у зоні декольте. Вбрання перша леді доповнила білими туфлями-човниками на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Зеленська доповнила укладанням з локонами, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Україна відстоює зараз не тільки свої життя, а й свої цінності, спільні з усім нормальним людством, право кожного жити вільним і захищеним у своїй країні.

Тим часом російське суспільство рухається в інший бік. Поки ми добивалися прийняття Стамбульської конвенції щодо захисту жінок від усіх форм насильства – росіяни свій закон на цю тему навпаки скасували. Ми йдемо до європейської толерантності щодо всіх своїх громадян. Це повільна трансформація, але вона відбувається.

Ми приймаємо, що люди – різні: в їхніх національностях, уподобаннях, ідентичностях, самовираженні, – і мають право на це. Нападник не допускає про це думки. Чи не так, власне, і стають нападниками?" – написала Зеленська.

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному костюмі, слінгбеках і за руку з чоловіком відвідала "Книжковий арсенал" у Києві.

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