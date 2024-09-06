У сукні з вирізом на декольте та кейпнакидкою: Сара Йоркська сяяла на червоній доріжці

Сара Йоркська разом із співачкою Еллі Голдінг вийшла на червону доріжку благодійного галавечора на підтримку охорони навколишнього середовища у Швеції.
Герцогиня Йоркська вийшла на доріжку в шведському місті Гетеборге в розкішній смарагдовій сукні з крепу від Safiyaa з пікантним вирізом на декольте і кейпнакидкою, поєднуючи вбрання зі смарагдовими туфлями-човниками на підборах і мініатюрним замшевим клатчем.
Руде волосся Сара уклала в зачіску, зробила виразний вечірній макіяж і одягла сережки-висячки. Герцогиня сяяла, позуючи фотографам на червоній доріжці перед церемонією вручення нагород фонду The Perfect World Foundation.
Щороку на цьому блискучому, повному зірок заході почесна нагорода вручається громадському діячеві, який зробив внесок у глобальні зусилля з охорони природи.
Сара з'явилася на заході в компанії 37-річної співачки Еллі Голдінг, яка обрала для цього заходу сукню кольору шампанського, прикрашену паєтками на декольте і розпустивши біляве довге волосся.
Еллі та Сару познайомила молодша дочка герцогині – принцеса Євгенія, яка товаришує зі співачкою. Еллі Голдінг була присутня на весіллі Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка у жовтні 2018 року у Віндзорському замку і навіть виступила для пари на вечірці у Royal Lodge.
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