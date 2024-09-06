У сукні з вирізом на декольте та кейпнакидкою: Сара Йоркська сяяла на червоній доріжці

Сара Йоркська разом із співачкою Еллі Голдінг вийшла на червону доріжку благодійного галавечора на підтримку охорони навколишнього середовища у Швеції.

Герцогиня Йоркська вийшла на доріжку в шведському місті Гетеборге в розкішній смарагдовій сукні з крепу від Safiyaa з пікантним вирізом на декольте і кейпнакидкою, поєднуючи вбрання зі смарагдовими туфлями-човниками на підборах і мініатюрним замшевим клатчем.

Руде волосся Сара уклала в зачіску, зробила виразний вечірній макіяж і одягла сережки-висячки. Герцогиня сяяла, позуючи фотографам на червоній доріжці перед церемонією вручення нагород фонду The Perfect World Foundation.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Щороку на цьому блискучому, повному зірок заході почесна нагорода вручається громадському діячеві, який зробив внесок у глобальні зусилля з охорони природи.

Сара з'явилася на заході в компанії 37-річної співачки Еллі Голдінг, яка обрала для цього заходу сукню кольору шампанського, прикрашену паєтками на декольте і розпустивши біляве довге волосся.

Еллі Голдінг та Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Еллі та Сару познайомила молодша дочка герцогині – принцеса Євгенія, яка товаришує зі співачкою. Еллі Голдінг була присутня на весіллі Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка у жовтні 2018 року у Віндзорському замку і навіть виступила для пари на вечірці у Royal Lodge.

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