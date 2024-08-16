У сукні з вирізом під грудьми та в прикрасах Сartier: новий вихід Меган Маркл у Колумбії

Перший день герцога та герцогині Сассекських у Боготі видався дуже насиченим.

Після зустрічі з віце-президенткою Колумбії Франсією Маркес в офіційній резиденції у Боготі Меган Маркл та принц Гаррі прибули до Національного центру мистецтв Делії Сапата.

Принц Гаррі та Меган Маркл із віце-президентом Колумбії Франсією Маркес та Йєрні Пінільо / Фото: Getty Images

Меган цього разу була у сукні Navajo Weaver на бретельках і з ромбоподібним вирізом під грудьми від колумбійської дизайнерки Джоанни Ортіс, підтримавши бренд, який вона носила раніше.

Меган і Гаррі в Колумбії / Фото: Associated Press

Герцогиня розпустила волосся, а свій образ доповнила золотим кольє Сartier, а також годинником і браслетом від цього ювелірного бренду. У Меган на пальцях було кілька каблучок, обручка та заручальна каблучка, а також вінтажна прикраса з жовтого золота з кораловими бусинами та квіткою, яку вона не носила раніше. Взута герцогиня була у мюлі на невисоких підборах Jimmy Choo. Мала світлий манікюр і насичений макіяж очей, а губи підкреслила натуральним кольором.

Меган і Гаррі в Колумбії / Фото: Associated Press

Зазначимо, що Меган Маркл вже з'являлася у кількох вбраннях від бренду Ortiz під час свого візиту до Нігерії у травні з принцом Гаррі, а також одягла золоту сукню без бретельок від цього дизайнера у травні 2023 року, коли приймала нагороду на церемонії вручення премії Women of Vision Awards: Celebrating Generations of Progress & Power у Нью-Йорку.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Принц Гаррі цього разу вибрав піджак, штани та сорочку у світлих відтінках і взув замшеві туфлі без шкарпеток.

Меган і Гаррі в Колумбії / Фото: Associated Press

Меган і Гаррі в Колумбії / Фото: Associated Press

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