У сукні з вирізом та відкритими плечима: як принцеса Діана зустрічалася з першою леді США Ненсі Рейган

9 листопада 1985 року принц та принцеса Уельські приїжджали до США.
На цих знімках, зроблених того дня, зазнімковані президент США Рональд Рейган і перша леді Ненсі Рейган, принц Уельський Чарльз і його дружина принцеса Уельська Діана. Кадр зробили під час вечері на честь принца та принцеси у Білому домі у Вашингтоні.
На принцесі чорна вечірня сукня з відкритими плечима та високі рукавички, на шиї перлинний чокер, а у вухах сережки з камінням. Волосся укладене в зачіску та на обличчі макіяж. Ненсі Рейган одягнена в блискучу вечірню сукню, у її вухах також сережки, а волосся укладене.
Під час цього візиту Уельських сфотографували в день привітання з президентським подружжям США. Тоді на Діані був чорний подовжений блейзер із білими ґудзиками та коміром. А її чоловік принц Чарльз був у темному костюмі у смужку та у світлій сорочці.
Від того дня минуло багато часу. Чарльз став королем і днями вперше в особі монарха провів відкриття державного парламенту в Лондоні. Супроводжувала його на заході друга дружина – королева Камілла.
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