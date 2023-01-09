У сукні з вишитими рукавами: Олена Зеленська сфотографувалася біля ялинки

Перша леді України привітала з Різдвом всіх, хто святкує.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram нову світлину. Позувала вона біля ялинки.

Одягнена перша леді у чорну сукню з ґудзиками і з гарними вишитими пишними рукавами. Талію вона підкреслила тонким бежевим ремінцем.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила акуратне укладання і ніжний макіяж. У вухах були лаконічні сережки.

"З Різдвом усіх, хто святкує сьогодні", - підписала фото перша леді.

Нагадаємо, Зеленська дала інтерв’ю для телемарафону, у якому розповіла, чим вона з командою займалася 2022 року.

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