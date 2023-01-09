Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У сукні з вишитими рукавами: Олена Зеленська сфотографувалася біля ялинки

У сукні з вишитими рукавами: Олена Зеленська сфотографувалася біля ялинки

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1611
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні з вишитими рукавами: Олена Зеленська сфотографувалася біля ялинки

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді України привітала з Різдвом всіх, хто святкує.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram нову світлину. Позувала вона біля ялинки.

Одягнена перша леді у чорну сукню з ґудзиками і з гарними вишитими пишними рукавами. Талію вона підкреслила тонким бежевим ремінцем.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила акуратне укладання і ніжний макіяж. У вухах були лаконічні сережки.

"З Різдвом усіх, хто святкує сьогодні", - підписала фото перша леді.

Нагадаємо, Зеленська дала інтерв’ю для телемарафону, у якому розповіла, чим вона з командою займалася 2022 року.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1611
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація