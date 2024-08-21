У сукні з вишивкою: гарний новий вихід данської королеви Мері

Король Данії та його дружина відпливли з Ерескебінгу і взяли курс на Ассенс, де продовжиться їхня літня подорож.

Перед тим, як вирушити, Їхні Величності король і королева запросили гостей з муніципалітету Ере на фуршет. Королева Мері з'явилася там у чорній максісукні з квітковою вишивкою від Etro, її волосся було зібране в гарний низький пучок, насичений макіяж підкреслював очі, а у вухах були сережки-висячки з діамантами та бірюзою. Також королева носила кілька золотих браслетів на зап'ястя і заручальну каблучку з рубінами на пальці.

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Під час цієї поїздки ми бачили вже кілька образів королеви Мері. Вона носила білу сорочку Bagutta Shirts, максіспідницю з льону та бавовни Joseph, блакитні туфлі-човники у сітку Jimmy Choo та капелюх Canopy Bay під час візиту на острів Аерое.

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А також — жакет із коміром-стійкою кольору вівсянки Harris Wharf London, під яким була біла сорочка Сlosed official. Поєднувала це королева з широкими штанями цегляного кольору та балетками від Prada під час візиту до церкви Остерларс у Гудхемі.

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