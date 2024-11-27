У сукні з вишивкою та синім намистом на шиї: королева Маргрете II з'явилася на церемонії

Її Величність прибула до Національного музею, де їй було вручено премію Kristeligt Dagblads 2024 року. Вона вручається щороку установам чи приватним особам, які доклали особливих зусиль у соціальній, культурній чи церковній сфері.

Королева Маргрете II / Фото: Данська королівська родина/Instagram

На церемонію королева Маргрете II приїхала у темній сукні з вишивкою на рукавах, а до тону синьої вишивки підібрала намисто та сережки-висячки. Також у Її Величності була зазвичай червона помада на губах, а ось нігті червоним лаком, який вона обожнює, цього разу вона не нафарбувала.

Королева Маргрете II / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Минулого свого виходу Маргрете в блакитній сукні і саме з червоним манікюром з'явилася в палаці Крістіансборг, щоб вручити нагороду.

Королева Маргрете II / Фото: Данська королівська родина/Instagram

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