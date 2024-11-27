У сукні з вишивкою та синім намистом на шиї: королева Маргрете II з'явилася на церемонії

Колишня королева Данії завітала на урочистий захід, а в королівському акаунті поділилися знімками.
Її Величність прибула до Національного музею, де їй було вручено премію Kristeligt Dagblads 2024 року. Вона вручається щороку установам чи приватним особам, які доклали особливих зусиль у соціальній, культурній чи церковній сфері.
На церемонію королева Маргрете II приїхала у темній сукні з вишивкою на рукавах, а до тону синьої вишивки підібрала намисто та сережки-висячки. Також у Її Величності була зазвичай червона помада на губах, а ось нігті червоним лаком, який вона обожнює, цього разу вона не нафарбувала.
Минулого свого виходу Маргрете в блакитній сукні і саме з червоним манікюром з'явилася в палаці Крістіансборг, щоб вручити нагороду.
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