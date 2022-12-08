У сукні з вишивкою та синьому пальті: королева Максима з сім'єю на врученні премії

Королева Нідерландів Максима з чоловіком королем Віллемом-Олександрмо були присутні на церемонії вручення премії "Принца Клауса" у Королівському палаці в Амстердамі.

Разом з ними на заході також була мама короля – принцеса Беатрікс та молодший брат принц Костянтин із дружиною принцесою Лаурентін.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

51-річна королева Максима одягла цього вечора чорну сукню з синьою вишивкою від Natan Couture і синє довге пальто від цього бренду накинула на плечі. Взута королева була в замшеві туфлі-човники Gianvito Rossi на високих шпильках, а в руках тримала клатч, підібраний до тону взуття та пальта.

Максима розпустила волосся, зробила вечірній макіяж і одягла сережки-вісячки з великим сапфіровим камынням. Кілька золотих браслетів та червоний манікюр завершили її вечірній образ.

Інші жінки нідерландської королівської сім'ї були одягнені в схожому стилі. Принцеса Беатрікс одягла блузку зі схожою вишивкою, але тільки іншого кольору і у поєднанні з чорними штанами, а принцеса Лаурентін – пальто-накидку з вишивкою та чорний комбінезон. Особливо в її образі в очі впадали великі пласкі сережки зеленого кольору.

Королева Максима та король Віллем-Олександр з іншими членами родини / Фото: Getty Images

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