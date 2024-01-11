У сукні з вишивкою та з красивою зачіскою: королева Ранія відвідала захід

Королева Ранія повернулася до роботи після нетривалих зимових канікул.

Знімком із нового заходу Її Величність поділилася у своєму блогу в Instagram.

"З мого сьогоднішнього візиту до Ваді-Муса, де я зустрівся з групою жінок, які вражають та молоді, чия важка робота та винахідливість принесли свої плоди", — написала королева Ранія.

Цього дня на королеві була сукня з вишивкою Seanewyork, волосся Її Величність зібрала у високий хвіст, одягла золоті сережки і зробила гарний макіяж.

Минулого разу ми бачили Ранію аж у жовтні. Тоді вона відвідувала з візитом Північну Ірландію, де зустрічалася із біженцями.

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