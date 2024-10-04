У сукні з візерунком і глибоким декольте: королева Мері перебуває в поїздці Бразилією

Королева Данії Мері вирушила з візитом до Бразилії. У королівському акаунті вже поділилися фотографіями з поїздки.

Її Величність відвідала Національний інститут досліджень Амазонки в Манаусі, а також була зазнімкована за незвичайним заняттям – годуванням дитинчати ламантину.

Королева одяглася в красиву білу сукню з візерунком і V-подібним декольте, доповнивши лук сережками-висячками, кількома золотими браслетами та підвіскою з ініціалами її чоловіка Фредеріка від бренду Halberstadt. У неї був манікюр у пастельних тонах, макіяж на обличчі та розпущене каштанове волосся.

Королева Мері / Фото: Getty Images

"Тваринний та рослинний світ лісів Амазонки – щось особливе. Близько десяти відсотків усього біорізноманіття світу належить саме цьому регіону, і вчора Її Величність королева отримала уявлення про різноманітне життя цього регіону", — йдеться у повідомленні палацу.

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Протягом дня королева Мері відвідала тропічні ліси Амазонки та її річкові системи, а в Instagram опублікували відео, як Її Величність їде моторним човном. Цього разу вона була одягнена в сорочку та штани кольору хакі.

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