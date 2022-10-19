У сукні з візерунком та в компанії чоловіка: Іванку Трамп папараці заскочили у передмісті Маямі

Донька експрезидента США потрапила в об'єктифи фотографів під час прогулянки зі своїм чоловіком.

Не часто Іванка Трамп виходить у світ після того, як її батько Дональд Трамп пішов із посади президента США. Та й фотографам не завжди щастить впіймати її на вулицях Флориди, де вона мешкає разом із родиною.

Але днями папараці все-таки заскочили Іванку під час прогулянки у передмісті Маямі, у Серфсайді. Вона була у компанії свого чоловіка Джареда Кушнера.

Іванка Трамп і Джаред Кушнер / Фото: Getty Images

Одягнена Трамп була у довгу білу сукню з візерунком у коричнево-помаранчевих кольорах і з рюшами-манжетами на рукавах. Вбрання вона скомбінувала з білими кедами. Волосся Іванка зібрала у низький хвіст, одягла на очі чорні окуляри, а вуха прикрасила блакитно-бірюзовими сережками-кільцями.

На Джареді була біла сорочка, темні штани, синя бейсболка, чорні окуляри і сірі кросівки.

Нагадаємо, раніше Іванка у смугастому купальнику і жилеті показала, як навчалася серфінгу.

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