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У сукні з воланами і вперше з манікюром: принцеса Шарлотта відвідала Вімблдон
Принцеса Шарлотта вперше на публіці продемонструвала манікюр.
Вчора Шарлотта разом зі своїми батьками — Кейт та Вільямом Уельськими, а також старшим братом принцом Джорджем відвідали Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні.
10-річна принцеса Шарлотта була одягнена в білу літню сукню з оборкою по подолу, чорним V-подібним рядком і невеликим бантом на талії. Волосся юної принцеси частково було зібрано в дві коси, а також вперше ми бачимо, що нігті Лотті нафарбовані рожевим лаком. Також дівчинка була в сонцезахисних окулярах Ray-Ban, у неї на зап’ястях були срібні браслети, а взута була в білі шкіряні балетки.
Принцеса Кейт також продемонструвала розкішний образ у кобальтово-синій сукні міді Roksanda А-силуету з V-подібним вирізом та рукавами-крильцями.
Сукня доповнювали туфлі кольору капучіно від Ralph Lauren та капелюх LKBennett.