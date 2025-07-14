У сукні з воланами і вперше з манікюром: принцеса Шарлотта відвідала Вімблдон

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

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Вчора Шарлотта разом зі своїми батьками — Кейт та Вільямом Уельськими, а також старшим братом принцом Джорджем відвідали Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні.

Принцеса Шарлотта / © Associated Press

10-річна принцеса Шарлотта була одягнена в білу літню сукню з оборкою по подолу, чорним V-подібним рядком і невеликим бантом на талії. Волосся юної принцеси частково було зібрано в дві коси, а також вперше ми бачимо, що нігті Лотті нафарбовані рожевим лаком. Також дівчинка була в сонцезахисних окулярах Ray-Ban, у неї на зап’ястях були срібні браслети, а взута була в білі шкіряні балетки.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Кейт також продемонструвала розкішний образ у кобальтово-синій сукні міді Roksanda А-силуету з V-подібним вирізом та рукавами-крильцями.

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Сукня доповнювали туфлі кольору капучіно від Ralph Lauren та капелюх LKBennett.

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Associated Press