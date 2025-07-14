ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
467
Час на прочитання
1 хв

У сукні з воланами і вперше з манікюром: принцеса Шарлотта відвідала Вімблдон

Принцеса Шарлотта вперше на публіці продемонструвала манікюр.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Вчора Шарлотта разом зі своїми батьками — Кейт та Вільямом Уельськими, а також старшим братом принцом Джорджем відвідали Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні.

Принцеса Шарлотта / © Associated Press

Принцеса Шарлотта / © Associated Press

10-річна принцеса Шарлотта була одягнена в білу літню сукню з оборкою по подолу, чорним V-подібним рядком і невеликим бантом на талії. Волосся юної принцеси частково було зібрано в дві коси, а також вперше ми бачимо, що нігті Лотті нафарбовані рожевим лаком. Також дівчинка була в сонцезахисних окулярах Ray-Ban, у неї на зап’ястях були срібні браслети, а взута була в білі шкіряні балетки.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Кейт також продемонструвала розкішний образ у кобальтово-синій сукні міді Roksanda А-силуету з V-подібним вирізом та рукавами-крильцями.

Сукня доповнювали туфлі кольору капучіно від Ralph Lauren та капелюх LKBennett.

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Associated Press

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie