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У сукні з вирізом "човник": стильна королева Матильда відвідала захід у палаці
Королева Матильда відвідала виставку під час днів відкритих дверей у Королівському палаці у Брюсселі.
Для виходу в світ Її Величність обрала блакитну сукню з вирізом «човник» і кейпом, взула світлі туфлі-човники кремового відтінку з бантами ззаду та доповнила лук золотистим клатчем, сережками-висячками з камінням, а також кількома золотими браслетами і годинником.
Королева зробила своє фірмове укладання та легкий макіяж, який підкреслював її природні риси обличчя, а на пальці у неї виблискувала її заручальна каблучка з сапфіровим каменем.
Цього разу образ королеви був гарним і яскравим, а раніше цього тижня ми бачили її у скромнішому аутфіті, коли Її Величність разом із чоловіком королем Філіпом відвідала пам’ятну церемонію.