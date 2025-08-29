У сукні з вишитими рукавами: президентка Молдови Мая Санду на святкуванні Дня Незалежності

Еммануель Макрон і Мая Санду / © Associated Press

Реклама

Днями, 27 серпня, у Молдові відзначали День Незалежності країни. На урочисті заходи з цієї нагоди до Кишинева приїхали президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Дональд Туск, Еммануель Макрон, Мая Санду і Фрідріх Мерц / © Associated Press

На святкуванні президентка Молдови Мая Санду продемонструвала красивий образ. На ній була біла сукня міді з вишитими чорними та червоними нитками рукавами. Талію вона підкреслила тонким чорним ремінцем.

Еммануель Макрон і Мая Санду / © Associated Press

Свій аутфіт Санду завершила акуратним укладанням, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Реклама

Еммануель Макрон і Мая Санду / © Associated Press

Нагадаємо, Мая Санду на діловій зустрічі з’явилася у блакитному вбранні, яке складалося з блузки з єпископськими рукавами і круглим вирізом та спідниці-олівця.