У сукні з яскравим квітковим принтом: дружина прем’єр-міністра Бельгії у музеї Прадо

У сукні з яскравим квітковим принтом: дружина прем’єр-міністра Бельгії у музеї Прадо

Аннік Пендерс з чоловіком взяли участь у культурній програмі для учасників саміту НАТО в Іспанії.

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо зі своєю дружиною Аннік Пендерс відвідали музей Прадо у Мадриді. Похід організували для членів саміту НАТО.

Подружжя оглянуло експозиції, а також поспілкувалося зі своїми політичними колегами.

Александер де Кроо і Аннік Пендерс / Фото: Associated Press

Аннік провела більшість часу у компанії першої леді Франції Бріжит Макрон. До них підходив поговорити прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Політик розвесели жінок своїми дотепними жартами.

Борис Джонсон, Аннік Пендерс, Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Аннік Пендерс / Фото: Associated Press

Пані Пендерс обрала для походу до музею гарний лук. На ній була чорна сукня з жовтим квітковим принтом і тонким ремінцем на талії. Вбрання Аннік доповнила чорними босоніжками і чорною сумочкою-клатчем.

Аннік Пендерс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями Пендерс побувала у Королівському палаці Ла-Гранха у Сан-Ільдефонсо у Сеговії, де її зустріла королева Летиція.

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