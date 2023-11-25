У сукні з яскравим принтом: британська маркіза в образі від Dolce & Gabbana прийшла на захід

Емма Веймут обрала для своєї появи вбрання з фруктовим принтом.

Британська світська левиця Емма Веймут (Тінн), яка також відома як маркіза Бат (вона стала першою маркізою змішаного чорного кольору у британській історії, вийшовши заміж за 8-го маркіза Бата – Ківліна Тінна), відвідала вечірку британського Vogue 2023 Forces For Change у Лондоні.

Там Емма з'явилася у гарній чорній сукні максі від Модного дому Dolce & Gabbana із принтом червоних вишень із зеленими гілочками, на тонких бретельках і зі шлейфом. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Веймут.

Емма Веймут / Фото: Getty Images

Свій аутфіт маркіза доповнила такою самою накидкою-шарфом і чорними прозорими туфлями з розсипом страз.

Емма зібрала волосся у гладкий пучок, зробила вечірній макіяж і прикрасила вуха елегантними сережками з камінням.

Нагадаємо, Емма Веймут відвідала званий обід у Лондоні, де постала у гламурній сукні від бренду Self-Portrait зі стразами і опущеною лінією плечей.

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