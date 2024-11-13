У сукні з яскравими квітами: Зара Тіндалл сходила на урочисту вечерю

Дочка принцеси Анни приїхала, щоб вручити першу нагороду за верхову їзду шотландському жокею Патріку Уеджу.

Премія Caledonian Spirit Award, яка тепер вручатиметься щорічно, присуджується молодим перспективним особам у спорті, які передають справжній дух перегонів.

Зара з'явилася на заході у чорній сукні міді з рукавами-ліхтариками та квітковим принтом у синіх та рожевих тонах від Rebecca Vallance, яку вона доповнила чорними туфлями Aquazzura, золотим браслетом та годинником, а також блискучими овальними сережками Arella з 18-каратного рожевого золота з діамантами від Calleja.

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У Instagram організації поділилися знімками із урочистого заходу.

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