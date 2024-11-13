У сукні з яскравими квітами: Зара Тіндалл сходила на урочисту вечерю

Зара Тіндалл відвідала урочисту вечерю Товариства перегонів Каледонії у клубі Caledonian у Лондоні.
Дочка принцеси Анни приїхала, щоб вручити першу нагороду за верхову їзду шотландському жокею Патріку Уеджу.
Премія Caledonian Spirit Award, яка тепер вручатиметься щорічно, присуджується молодим перспективним особам у спорті, які передають справжній дух перегонів.
Зара з'явилася на заході у чорній сукні міді з рукавами-ліхтариками та квітковим принтом у синіх та рожевих тонах від Rebecca Vallance, яку вона доповнила чорними туфлями Aquazzura, золотим браслетом та годинником, а також блискучими овальними сережками Arella з 18-каратного рожевого золота з діамантами від Calleja.
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У Instagram організації поділилися знімками із урочистого заходу.
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