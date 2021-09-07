У сукні з запахом і пітонових туфлях: міністерка міжнародної торгівлі Великої Британії блиснула стрункими колінами

У сукні з запахом і пітонових туфлях: міністерка міжнародної торгівлі Великої Британії блиснула стрункими колінами

Елізабет Трас ретельно підготувала свій образ на роботу.

Літні канікули закінчилися і політики активно приступили до роботи. Сьогодні, 7 вересня, в об'єктиви папараці потрапила міністерка міжнародної торгівлі Великої Британії Елізабет Трас, яка поспішала на засідання кабінету міністрів на Даунінг-стріт, 10, в Лондоні.

Вона мала свіжий, сповнений сил і стильний вигляд. Одягнена Ліз була у коричневу сукню з запахом довжини міді, яка дозволила їй продемонструвати свої стрункі коліна.

Елізабет Трас / Associated Press

Вбрання політикиня доповнила модними пітоновими туфлями на шпильці.

Волосся Трас розпустила, зробила легкий макіяж і прикрасила декольте делікатним намистом. У вухах у неї були золоті елегантні сережки. У руці міністерка несла містку червону сумку і червону теку з документами.

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